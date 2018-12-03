接下當選證書 宜蘭首位女縣長：小內閣完成過半布局

2018-12-03 11:36

［記者江志雄／宜蘭報導］羅東鎮長林姿妙今天獲頒宜蘭縣長當選證書，成為宜蘭縣首位女縣長，針對縣府小內閣人事，林姿妙說，已完成一半以上布局，25日上任時便會全部就定位。

中選會委員周志宏上午10點送達宜蘭縣長當選證書給林姿妙，林因召開羅東鎮公所主管會報，比原訂時間晚了7分鐘，才走出會議室接下證書。

林姿妙被問到宜蘭縣政府人事已被代理縣長陳金德卡位卡滿，對此有何安排與想法？她回答，相關人事以適才適用為考量，選舉已經落幕，新的縣府團隊將招攬優秀人才，放在對的位置，為宜蘭鄉親做最好的服務。

媒體詢問林姿妙，選舉期間，她的子女、羅東鎮公所專員游美蘭協力輔選，選後是否有所安排？林說，三等親不能進縣府，游美蘭很優秀，放在哪個位置都很棒，小內閣人事布局已完成過半，原訂本週公布的副縣長人選，會在就職前確認。

林姿妙即將卸下羅東鎮長職位，同仁依依不捨，鎮公所社會課長蔡宜潔說，非常感謝林姿妙8年多來的指導與照顧，羅東鎮政交出好成績，林居功厥偉，真得很捨不得。

蔡宜潔說，林姿妙擔任羅東鎮長任內，扮演媽媽的角色，凝聚內部向心力，推動不少軟性建設，「我覺得她是最棒的」，期許接任縣長後延續好政績，讓縣民過更好的生活。

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