丁守中5位律師缺席 網友笑：會不會提驗票無效之訴？

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（記者簡榮豐攝）

2018-12-03 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰結束一週，但台北市卻進入「延長賽」，由於國民黨候選人丁守中只輸台北市長柯文哲3254票，決定提出驗票，再依驗票結果定奪是否提出選舉無效之訴。今（3）日驗票程序開跑，但丁守中方卻缺席5名律師，對此網友則笑稱：「丁丁要提出驗票無效之訴了嗎？」

今早柯陣營50位律師全數到齊，但丁陣營疑似有5位律師未到，現場有許多桌子，每張桌子都有法官跟雙方律師驗票，但經現場人員確認後，確認46、47、48、49、50桌缺少丁守中的律師。對此，台北地院庭長黃柄縉表示不影響驗票流程，法官仍可以對選票提出異議，最後由合議庭認定。

對此情況，網友則不太留情：「連烙人都烙輸」、「到時候驗輸了又要找藉口了？」、「一開始連車馬費都不願意給，當然沒有人想要幫丁」、「從這裡可以看出KMT的態度」、「驗票這件事就別怪KMT了，KMT很明顯不想讓丁丁鬧下去」、「丁丁要提出驗票無效之訴了嗎？」、「進可攻，退可守。好招！好招！」

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