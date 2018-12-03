敗選最大戰犯蔡英文？ 段宜康：不是一個人的責任

總統蔡英文。（資料照）

2018-12-03 11:37

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，雖有三位首長請辭獲准，但內閣卻未改組引發議論，黨內甚至出現總統蔡英文別再選2020的聲音；對此，民進黨立委段宜康指出，這樣的結果不是一個人的責任，是要共同承擔的，不是好像找到一個洩憤的目標，找到最大戰犯蔡英文，未來要怎麼走才是重點，而不是誰的去留。

段宜康表示，人事更迭跟敗選檢討是兩回事，本來就一定會有改組，行政院長賴清德也說，他把總預算跟前瞻預算處理完就會離開，既然賴遲早會離開，人事更迭就不是重點，而是民進黨從選舉裡得什麼樣的教訓。

段宜康說，這次被當箭靶的有同性婚姻跟年金改革，大家把敗選矛頭推到民進黨的改革上，那改革要繼續推，還是要檢討？難道年金改革我們要走回頭路嗎？此外，現在我們對於婚姻平權是什麼樣的態度？總統說改革不中斷，這些都要跟大家說明。

針對有黨內立委點名，要蔡英文別再選總統，段宜康則認為，「今天這是一個人的問題嗎？看起來好像似乎不是」，如果把一個人換下來，但做法卻沒改變，那檢討方向就錯了，他從來都不認為敗選是一個人的責任，這是要共同承擔的，每一個人都有責任。

段宜康強調，不是好像只是找到一個洩憤的目標，找到最大的戰犯是蔡英文，問題就解決了，敗選不會是單一因素，因為選民的投票行為是很複雜的，所以也不會是一個人造成。現階段的重點是，我們的領導要適時扮演領導的角色，讓我們看到敗選後民進黨可以很快整隊，這才是重點，而不是誰的去留。

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