開票日躲貴賓室 綠委轟：陳英鈐把讀書人風骨都賠進去

民進黨立委張宏陸砲轟，中選會檢討報告內容出現嚴重疏失，連法律條文都漏字打錯。（記者陳鈺馥攝）

2018-12-03 10:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一大選併公投造成亂象不斷，中選會代理主委陳朝建今日在立法院內政委員會備詢表示，中選會最大責任是選前規劃不周，導致民眾大排長龍，這是紊亂主因，新手選務人員並非主因；民進黨立委則不滿砲轟，中選會在開票當天不面對問題躲在貴賓室，前主委陳英鈐把讀書人的風骨都賠進去。

立法院內政委員會今日邀請中選會、內政部等相關部會首長，針對「檢討本年九合一選舉選務及公投事務之作業紊亂，探討中央選舉委員會中立性、獨立性及相關改進之具體作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委張宏陸砲轟，中選會檢討報告內容嚴重疏失，內容提及「主管機關應於公民投票案公告成立後，1個起6個月內應舉行公民投票」，竟少了一個「月」字，連檢討報告都寫不好，到底有沒有在檢討。

陳朝建回答，這確實是我們疏失，確實少了一個「月」字，「我自己也有疏失！」張宏陸痛批，你們到底是何種心態在檢討？檢討報告這麼重要，你有看過嗎，就這樣隨便送上來，中選會心態就是不對。

張宏陸不滿表示，開票當天中選會面對出包無法妥善處理，記者去找你們居然躲在貴賓室把門鎖起來，前主委把讀書人的風骨都給賠進去，是不是所有委員都該職辭。

陳朝建指出，其他委員、英鈐前主委、自己應該分開處理，個人是不會戀棧職務，現階段要先做好「公投法」修正、選務檢討及立委補選事宜，將在12月上中旬進行總檢討會議。

無黨籍立委趙正宇也批，從沒想過會「一邊投票、一邊開票」，買小籠包、排中華電信499也沒那麼多人，這次公投所造成混亂嚇死人，自己早上9點去投票，看到大排長龍改11點再去投，結果排了一個多小時，民眾就來抱怨「嘛卡正經，以前哪有這樣」，更有民眾排隊3小時「排到中風」。

陳朝建答詢說，要跟全國民眾說聲對不起，這次選舉選務確有不周，要深深表達歉意。

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