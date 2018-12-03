林錫山涉貪案僅向網遠求償 立委質疑「告心酸的」

立院司法及法制委員會今審查108年度立院預算案。（記者謝君臨攝）

2018-12-03 10:53

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨前立委李慶華涉貪被起訴，卻二度未到庭，新北地院將依法發布通緝；立法院秘書長林志嘉今表示，上週五已向新北地院聲請假扣押，並向李求償；但時代力量立委黃國昌質疑，針對立院前秘書長林錫山涉貪案，為何僅向已倒閉、涉行賄的網遠科技求償並聲請假扣押，而不向林錫山求償？根本是告心酸的。

立院司法及法制委員會今審查108年度立院預算案，由立院秘書長林志嘉報告並列席備詢。

立委黃國昌質詢時表示，之前有一位立委詐領助理費500多萬元，拿了公家的錢去付自己的贍養費，出國旅遊，吃喝玩樂，他上次問立院有無認真追查，還是這500多萬元是花納稅人的錢，隨便用沒關係，他之前曾說人可能已經跑了，果然沒錯，現在法院發布通緝，李所在不明，立院是否已向李求償？

林志嘉說，針對李慶華涉貪案，正式文件已在上週五發出，依法向新北地院聲請假扣押、沒收被告財產及第三人持有犯罪所得。

黃國昌說，為何追查這件事很重要，因有人在網路爆料，說李慶華真的在脫產，房子很便宜在賣，房仲業者好奇怎麼會賣得這麼便宜，因為李已經要跑了，如果到時候立院沒有扣到任何財產，他將進一步追究相關責任。此外，黃國昌另針對立院前秘書長林錫山涉貪案，詢問立院是否已求償？

林志嘉回稱，已委託法律事務所提告，因當初簽訂契約的是網遠科技公司，因此對網遠提告，目前正進行訴訟程序中。

黃國昌聞言秀出截圖，痛批「網遠科技已倒閉，立院難道是告心酸的嗎？」立院如果告訴納稅人已提告，目前在程序中，但現在網遠已倒閉，無法假扣押，立院要如何處理？黃質疑，為何告了網遠，卻沒對負責人提告，且為何不向林錫山求償？「立法院難道在縱容貪污，慷納稅人之慨？」

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