婦聯會385億財產解凍 林昶佐：脫產誰負責？

就台北高等行政法院裁定停止執行婦聯會財產凍結處分一案，立委林昶佐3日召開記者會指出，此次裁定將予婦聯會有脫産之虞，令人完全無法接受。（記者叢昌瑾攝）

2018-12-03 10:50

［記者陳昀／台北報導］行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會提行政訴訟，台北高等行政法院11月28日裁定停止凍結，立法委員林昶佐今天為此召開記者會，痛斥該裁定與過往判例的標準完全矛盾、180度大轉彎，並質疑「若婦聯會脫產，北高行誰負責？」要求撤銷裁定。

林昶佐指出，檢視裁定解凍婦聯會財產的審判長陳金圍及其過去判例的裁定標準，大多會以「金錢可予以補助」、「無發生難以回復重大損害之情事」等理由而不必停止執行，但遇到婦聯會卻完全相反，竟指稱凍結婦聯會財產會導致公益無法推展、資產無法有效運用，也無法具體說明停止執行的要件為何，甚至出言「期待聲請人理性處理相關財產」這種廢話，難道未來處理人民債務案件，也呼籲理性處理就好？不用假扣押？

「若婦聯會脫產，誰來負責？」林昶佐說，國民黨黨產從過去最高918億元，到黨產條例立法前只剩166億元，這期間到誰口袋沒人知道，已有很多亂搞惡例，況且婦聯會過去長期捐款給國民黨相關基金會與政治人物，一但解凍恐怕又會以相同手法脫產。他也再三呼籲北高行及審判長撤銷裁定，不要成為霸佔國產的共犯。

列席的司改會執行長陳雨凡也說，依照德國過去追討東德共產黨黨產的經驗，時間是敵人不是朋友，不但會導致無法追討，也會讓人民淡忘這些壓迫、道德上的憤怒，她也提及，這次3位合議庭法官完全沒有轉型正義意識，司法院必須要求法官進修轉型正義相關課程、補充知識，這是國家轉型正義工程重要的一環。

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