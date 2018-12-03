大選慘敗請辭下台 李應元：不會是戰犯 院長也相當不捨

大選慘敗，環保署長李應元請辭下台。（資料照）

2018-12-03 10:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕環保署長李應元日前請辭獲准，前環保署副署長詹順貴直指行政院長賴清德是把李應元當「戰犯」。李應元上週六請辭獲准後，今天仍照常上班，他表示，自己不會是戰犯，賴揆也相當不捨，但作為政務官就該負起責任。

民進黨九合一大選慘敗，環保署長李應元上週六請辭獲准，外界認為李是因空污拖累台中選情而走，前環保署副署長詹順貴更為李應元抱不平，直指賴清德此舉只是在找戰犯，而非檢討真正原因。

李應元今天接受媒體訪問時表示，政務官有責任，該負起責任就要負起責任，環境政策尤其大家最關心的空污防制議題，總統到院長從頭到尾都非常支持，環保署也投入一百億的空污基金，國營事業也有千億防治設備推動，政策措施上環保署也針對工業污染源、機動車污染源進行管制，一般生活習慣包括減香、減炮也逐步透過行政措施在推動，環保署也有具體的改善目標，如紅害日數2年減20%、4年減40%，民眾熱切期待的是看到藍天，環保署也能了解，但空污不可能一下子全部改變，需要每個人盡力配合，大家一起努力。

李應元也表示，不會認為自己是戰犯，因為賴院長也相當不捨，做為政務官負政治責任就是這樣，他也說，環保署的士氣其實非常高昂，大家都有熱情要解決環境尤其是空污議題，大家都在絞盡腦汁，不管是民間或是國際上使用的方法都很願意用，但民眾期待更高，環署推動的部分措施難免也會引起爭議，但也都盡量在第一時間快速回應，和民眾對話，他也相信任何一個政府施政都不可能很平順，但慢慢的社會會理解，相信往後環境、空氣都會越來越好，希望民眾繼續為相關環境工作者加油打氣。

立法院衛環委員會今審查環保署預算，李應元未出席。會前主席吳裕焜要求環保署代理署長蔡鴻德說明環保署長李應元請辭情況。蔡鴻德表示，李應元上月24日大選當天就提出請辭，行政院週六拍板定案確定准辭，預計明天上午就會進行交接，將由他暫代署長一職，直到新任署長上任。

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