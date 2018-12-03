新北率團赴深圳招商 朱立倫：放下政治、全力拚經濟

新北市政府11月30日由副市長李四川率團前往中國深圳招商，行銷新北市的農特產品與伴手禮。市長朱立倫今天表示，希望台灣放下政治，全力拚經濟，大家賺大錢。（記者賴筱桐攝）

2018-12-03 09:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府11月30日由副市長李四川率團前往中國深圳招商，行銷新北市的農特產品與伴手禮。市長朱立倫今天表示，希望台灣放下政治，全力拚經濟，大家賺大錢。

日前李四川率領新北市經濟發展局長張峯源、農業局長李玟、新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉及17家新北業者組團，參加中國深圳規模最大的台灣商品展「2018台灣創藝生活節」，希望協助新北市的企業爭取更多商機及訂單。

對於市府前進中國招商，朱立倫今天出席「勞動議題學術研討會」受訪表示，希望台灣放下政治，全力拚經濟，對市民而言只要創造更多商機，讓大家賺錢，才是最重要的目的。

朱立倫說，此次由副市長帶團到深圳招商交流，促銷台灣的商品及農產品非常成功，希望將來新北市的貨能夠賣得出去，大家賺大錢。

朱立倫強調，新北市過去幾年都是招商冠軍，希望持續在新任市長侯友宜帶領下保持佳績，「相信侯市長的團隊都準備好了」，未來招商全面啟動，讓更多企業以及觀光客到新北來，把新北市的貨品賣到全世界。

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