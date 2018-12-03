驗票作業啟動 柯、丁第二輪選舉戰開打

台北市長選舉今驗票，丁守中到場關切。（記者簡榮豐攝）

2018-12-03 08:59

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉結束一週，但北市選情還了結。國民黨台北市長候選人丁守中因為與台北市長柯文哲僅落差3000多票，而丁陣營也認為這次中央選舉委員會有諸多瑕疵，因此決定提出驗票，再依照驗票結果提出選舉無效之訴。台北地方法院、雙方陣營律師今天集結到台北市信義區公所、北市選委會展開長達8到10天的驗票流程。丁今天到市選會慰問驗票人員，他受訪表示，感謝這麼多律師站出來守護台灣民主，讓市民了解真相。

對於驗票結果是否會翻盤，丁守中受訪說，他只是要求把真相還給支持的市民，追求一個真相。至於是否有信心，丁說，我相信我們就是讓市民大眾有了解真相的機會。而台北市長柯文哲稍早受訪說，只有丁陣營派監票人員，丁守中反駁，選務人員都是台北市副市長林欽榮、北市選委會主委林欽榮選定，很多選務人員不符合資格，所以導致這次投票有很多狀況。

丁守中陣營律師葉慶元受訪表示，丁陣營在短短一週左右的時間找到200位律師，但因為地院臨時通知今天驗票，有許多律師都因為會議跟開庭無法到期，仍有近50位律師到場。

葉慶元說明，驗票是由50位法官負責，陣營可以派律師監看，並對於法官驗票結果提出異議；預計驗票時間要8到10天，每天從早上8時30分到下午17時30分。對於驗票結果，葉說「審慎樂觀」，如果有丁的票被判定成柯，只需要1800張就可以翻盤，而如果有一個投票所有3張廢票救回，也可以翻盤。

關於驗票費用，葉慶元強調，就是1票3元，合計428萬元的保證金，其餘驗票費用則由選務機關支出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/