九合一投票亂 中選會竟稱因1/3選務人員是新人

九合一大選投票動線混亂，中選會承認未有效紓解人潮，確實有疏失。（資料照）

2018-12-03 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選因綁史上最多案公投，導致投票動線大亂，不少人抱怨排隊時間太久，甚至有邊投票、邊開票情況。中選會書面報告昨天出爐，報告承認未有效紓解人潮，確實有疏失，並稱因有超過1/3選務人員是首次參與，未有選舉實際經驗，現場處置行為有瑕疵。

針對本次大選出現邊投票、邊開票的亂象，中選會表示，本次共計動員29萬5904人，其中有超過1/3的工作人員為首次參與選務工作人員，未有選舉實際經驗，面對投票所大量排隊人潮及民眾抱怨所帶來的壓力，部分工作人員現場因應及處置行為或有瑕疵，或有未盡符合投開票標準作業程序的情形。

中選會表示，未來會研議簡化公投票投開票作業流程，包含動線規劃、有效分流、公投票印製及開票等，並加強投開票所人員教育訓練。對於選務工作檢討改進，中選會表示，將於12月上旬召開全國選務工作檢討會議，邀集各縣市選委會，就執行層面及法規層面，全面進行徹底檢討。

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