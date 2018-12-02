選舉補助1239萬全捐了！ 林佳龍：盼像「光」照亮他人

對於有網友看直播看到哭，林佳龍還拍拍手中的抱枕，給網友「秀秀」。（圖擷取自林佳龍臉書）

2018-12-02 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍今晚在臉書直播中表示，他這次選舉所得到的1859萬5650元補助款，扣除3分之1要上繳給黨中央後，其餘1239萬7100元將全數捐出、幫助社會。

林佳龍在本次台中市長選舉中，雖然輸給國民黨候選人盧秀燕，但他今晚在臉書開直播和網友聊天時表示，「我得了619855票，每一票你們貢獻了30塊，根據民進黨的規定，有3分之1、也就是10塊要上繳，但至少剩下每一票的錢我會捐出來，想做一些對社會有意義的事情。」至於要做些什麼，林佳龍則希望網友們能和他一起集思廣益一下，提供他一些意見。

林佳龍表示，把錢捐出來就是希望能「取之社會，用之社會」，像一個光有能力照亮他人，而大家更可以把光點串連成一個網，給予社會更多溫暖。

林佳龍強調，「我不會因為我不當市長就不去關心台中，我以這個城市為榮，我也會盡一份台中市民的責任。」因為即使他不當市長了，他還是可以成為一個光點、光源，能夠發光發亮，有正面的能量來帶動社會。

而經過換算，若1票可得30元補助款，61萬9855萬票則一共可得1859萬5650元，林佳龍扣掉619萬8550元需上繳給民進黨後，可能將大手筆捐出1239萬7100元。

林佳龍臉書直播影片：

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