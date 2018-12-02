柯文哲今晚開唱這2首歌 謝和弦、幕僚共同站台獻聲

2018-12-02 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（2）日在台北市政府前廣場舉辦「感恩簽唱園遊會」，在晚間9點30分許演唱《挪威的森林》、《用心良苦》、《堅持》等知名歌曲，歌手謝和弦共同獻聲，並同時透過臉書直播與網友同歡，柯雖燒聲但最高有2.6萬人同時在線觀看。

柯文哲今晚9點半在臉書上直播他在市府前廣場演唱張宇《用心良苦》，瞬間湧入1.8萬人觀看直播，在該歌曲結束後，柯文哲加碼送給台下群眾安可曲《堅持》，許多民眾在現場舉起手機開閃光燈揮舞，聽得如癡如醉；他過去曾錄製該歌曲，並透過LINE官方帳號發送影片。

當柯演唱《堅持》時，他的幕僚團隊全都上台與他同唱，包括選前大力為柯站台的歌手謝和弦，許多網友感動地紛紛留言「瞬間點進來」、「柯老大發威了」、「阿伯歌聲不錯喔」、「我是高雄人，我支持阿北」、「丁守中驗票保證金絕對是白繳了」。

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