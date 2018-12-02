蔡英文檢討之旅抵澎湖 陳光復：我將再回來

蔡英文總統接受陳光復縣長建議，未來全力支援新任賴峰偉縣府澎湖建設需求。（記者劉禹慶攝）

2018-12-02 21:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨在此次選舉慘敗，原為執政縣市的澎湖縣也綠地變藍天，總統蔡英文傾聽基層民意列車，今日開抵澎湖，在馬公市朝陽里社區活動中心，與基層支持者50人閉門座談；選後首度公開亮相的澎湖縣長陳光復，表示「我將再回來」。

近2個月5度抵澎的總統蔡英文，雖然選舉結果不盡如意，已經辭卸民進黨主席的蔡英文表示，一肩扛起所有敗選責任，並尋求民進黨重生的機會，因此規劃全國傾聽基層民意巡迴列車，今日下午開抵澎湖，與基層黨工、公職人員、水噹噹及快樂銀髮協會等代表餐會座談，立委楊曜、澎湖縣長陳光復等人也都同台。

尋求連任失利的澎湖縣長陳光復，選後首度公開亮相，公開對外喊話，引用麥克阿瑟名言「我將再回來」，宣示將續留澎湖，將流失的民意找回來，同時積極備戰1年半後的立委選舉，全力輔選立委楊曜連任，4年後會再披戰袍；同時陳光復也請蔡英文總統繼續支持澎湖縣政府提出的建設案。

蔡英文總統除坦然接受所有敗選的責任外，並表示民進黨也曾經失敗過，但經過檢討與改進，又再重奪執政權，對於陳光復縣長提案希望中央繼續支持澎湖建設，包括海淡廠擴建、離島免稅額由6萬提至10萬、老人優惠機票3.5折、離島交通船「臺華輪」興建及污水處理系統建置等，蔡英文允諾中央會全力支援即將接任的賴峰偉縣府。

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