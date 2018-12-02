林智堅成功連任 一級主管人事小異動！

2018-12-02 17:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅此次高票連任，還未連任就職，新的人事異動今天公佈，其中，已請辭的前文化局長廖志堅轉接工策會總幹事，而工策會前總幹事黃竫蕙則轉接文化局長一職，明天上任，希望借重兩人在文化與產業界的能力，繼續深化竹市的城市文化人文底蘊，並加強竹科X未來產業界的推動與整合。

市府人事處今天公告，竹市文化局長由前工策會總幹事黃竫蕙擔任，將持續活化文化資產，深化城市歷史人文底蘊，型塑文化作為新竹市獨特的城市品牌，並強化藝文的推廣能量。

曾在天下雜誌、全國產業總工會服務表現亮眼的黃竫蕙，也曾擔任民進黨中央文宣部副主任，曾有多次舉辦大型活動經驗，擔任新竹市工策會總幹事期間協助「新竹300」博覽會的策展及相關業務的聯繫推動，頗受市長林智堅肯定與倚重。

而工策會總幹事由前文化局長廖志堅轉任，據悉，林智堅也將借重他過去多次為市府引進民間資源的長才，未來在推動兒童探索館、竹科X周邊八公頃藝文特區規劃等方面，擔任肩負市府和民間協力合作的重要任務，期許兒童探索館能與產業接軌，成為城市新亮點。

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