民眾嗆按月送5000元日本核食 梁文傑：請快送來

有民眾發願，若台灣開放核食進口，要每月送梁文傑（左）5000元等值核食。梁對此指出「請快送來」。（圖擷取自梁文傑臉書）

2018-12-02 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕2018年全國性公民投票第9案「反核食」通過，有民眾對此指出，倘若有1天政府開放進口日本核食，就要每月送5000元的核食，給民進黨連任台北市議員的梁文傑，梁對此指出「請快送來」。

梁文傑在臉書上貼書1名張姓民眾的留言內容，該民眾稱，「梁議員，照你上節目說的邏輯來說，你也不能因為你當選議員就都是對的啊？等核食開放進來台灣的時候，小弟每個月買台幣5000元的核食送到你的服務處，為期一年，麻煩你本人開直撥（播）一個月全部吃完」。

該民眾提到，「一年後沒事，就證明核食是安全無虞你說的是對的！（這段話我自己拍下來存檔，小弟說到做到）」，梁文傑則對此回覆，「請快送來，一月5000元別忘了」、「敢留言的，就不要裝聾做啞哦~」。

許多網友看見貼文後，均感到相當有趣，紛紛留言指出「我也想要」、「那個白痴想花冤枉錢，文傑議員就成全他」、「我全家都想要拜託議員叫他送給我」、「學長分我吃」、「我也要吃」、「一半給我，我捨命陪君子」，更有網友突破盲點表示「開放核食又沒強迫你去買」、「日本食品很貴，5000元買不了什麼東西啊」。

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