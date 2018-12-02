贏了！民進黨拿下彰化福興、芬園鄉長選舉首勝

2018-12-02 15:50

〔記者劉曉欣、湯世名／彰化報導〕今年民進黨拿下彰化縣福興、芬園鄉長選舉首勝，福興鄉長當選人蔣煙燈，在藍營分裂下突圍出線；芬園鄉長當選人林世明以年輕活力的新人之姿，打敗議會老將曾世勇，為民進黨開拓政治版圖！

蔣煙燈、林世明都是首次投入選舉，蔣煙燈從事家具業，曾任民進黨彰化縣黨部執行長；林世明是立委林淑芬的弟弟，曾先後擔任林淑芬、黃秀芳的國會助理，兩人以往在選戰當中，都是幫人抬轎，首次披掛上陣，就贏得漂亮！

蔣煙燈表示，福興鄉緊鄰鹿港鎮，但福興鄉連單獨的都市計畫都沒有，而是跟鹿港鎮合併在一起，讓福興鄉發展受到發展，以鹿港國家歷史風景區來說，就不應該只侷限在鹿港，而是應該把福興納進去。

蔣煙燈說，鹿港年年舉辦划龍舟，明明在福鹿溪舉辦，卻都叫做「鹿港慶端陽」，至少也應該叫「福鹿慶端陽」才對。

蔣煙燈說，他上任之後會實現「全鄉公私立幼兒學童喝牛乳」政見；由於福興鄉公所廳舍空間有限，希望能夠讓鄉公所進行改建，逐步實現他的政見。

芬園鄉長當選人林世明，今年42歲，林世明強調，台灣邁入高齡社會，芬園鄉目前19個社區當中，只有4個社區有推出老人共餐，希望未來每個社區都有老人共餐；也將爭取低底盤公車，讓老人搭乘公車，不必再「舉步維艱」。

林世明說，芬園鄉139線沿路風景綠意盎然，希望能夠打造觀光景點；也會全面盤點鄉內的閒置空間，予以活化再利用。

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