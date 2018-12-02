驗票流程看這裡！台北市長選舉明開始驗票

台北市長選舉明開始驗票，現場將有50組法官同時驗票。（記者黃捷翻攝）

2018-12-02 14:38

〔記者黃捷／台北報導〕台北市長選舉柯文哲以3254票差距險勝丁守中，丁日前聲請重新驗票，台北地院調派50組法官、5組待命法官，訂於明天上午9點開始驗票。

台北地院驗票概分為9步驟，流程如下：

一、驗票組人員坐定後，由書記官領取選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單，進行驗票。

二、驗票時授權各組法官指揮、認定效力，由書記官作成筆錄。

三、由選務人員拆封清點票數，確認是否與投開票所報告單數字相符。

四、選票之開封、提示、收攏等，均由選務人員戴手套提示處理，聲請人（丁守中）及關係人（柯文哲）的律師均不得碰觸選票，如法官要接觸選票，也得戴手套。

五、相關選票、選舉人名冊之計算原則上由選務人員計算，律師有意見時，再依法官指示記載於筆錄。

六、驗完選票後，相關選票歸屬或無效爭議，律師向法官表示意見後，再由法官認定並作成筆錄，相關爭議意見由書記官記載成附表。

七、若有爭議選票，由選務人員舉手，交由台北地院現場巡迴人員影印後，正本交還選務人員集中封存，由選委會保管，影本則由雙方律師簽名後，由台北地院帶回。

八、選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單均驗完後，計票紙屬於保全證據範圍，交由台北地院人員收齊保管，其餘則封回選票箱，由書記官歸還後，再領取下一批選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單。

九、相關筆錄、重新計票結果表、爭議選票影本等，由書記官整理後交由承辦股（誠股或樂股）書記官收取，彙整帶回法院。

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