傳韓國瑜將留任副市長楊明州？楊明州：未獲徵詢

高雄市副市長楊明州。（資料照，記者王榮祥攝）

2018-12-02 14:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新科市長韓國瑜的小內閣名單受矚目，今天傳出他的3位副市長名單已底定？除了大家猜測的楊秋興、葉匡時外，第3位人選將考慮留任現任副市長楊明州。對此，楊明州強調他未接獲任何徵詢。

韓國瑜預計明天公布第一位小內閣成員，由曾任主播的六福旅遊集團公關處協理王淺秋，接任新聞局長一職，看中的是她具備新聞、企業與觀光實務經驗，但王淺秋對高雄媒體與政治生態並不熟悉，如何趕快上軌道，是她須努力的地方。

至於眾所矚目的3位副市長人選，今天傳出名單已經底定？除了前高雄縣長楊秋興、前交通部長葉匡時這兩位熱門人選，最讓人意外的是傳出韓國瑜正在作最後考量評估，可能傾向留任現任高雄市副市長楊明州。

楊明州是成功大學土木所碩士，工程資歷豐富，曾任高市工務局工程科長、建管處長、養工處長、工務局副局長及局長、高雄市府秘書長等。

記者下午致電楊明州，他表示，這是報派的，上次議會總質詢時，也有議員說他將接任桃捷董事長。

楊明州強調，他沒有接到韓國瑜的徵詢，他與市府團隊將於12月24日總辭，預計休息幾天再說。

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