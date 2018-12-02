新竹市議會正副龍頭寶座之爭 國民黨佔優勢

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長與市議員選舉上週六結果出爐，民進黨籍市長林智堅順利高票連任，不過，民進黨在市議員選舉僅拿到6席，反觀國民黨拿到15席，成為最大反對黨，而無黨籍新民意問政聯盟也因僅剩6席，面臨瓦解局面，緊接著25日的市議員宣示就職與正副議長選舉，誰能成為市議會龍頭，目前各方已開始角力，預估日期越接近、態勢才會越明朗。
有意回鍋爭取議會龍頭寶座的前議長鄭成光，此次挾國民黨擁15席實力，正凝聚黨內同志的支持，而現任市議會國民黨團書記長林耕仁也表態有意爭取議會龍頭寶座，國民黨內如何整合，下週經黨內假投票態勢才能較明朗，不過，國民黨佔絕對優勢，正副議長想全拿的態勢強烈。
反之，民進黨與無黨籍新民意問政聯盟都僅剩6席，經過市長與市議員選舉的廝殺，白綠要合作，恐怕還待時間沉澱，而新民意問政聯盟出身的無黨籍副議長許修睿早已表態爭取扶正，且積極尋求各方合作意願，若與國民黨合作，勢必導致國民黨內的分裂，藍與白如何合作，已成為竹市政壇近期討論話題。
而時代力量在此次市議員選舉取得3席，可成立黨團運作，但時力已表態在市議會正副龍頭的選舉「堅持做自己」，同樣綠黨市議員當選人劉崇顯也強調會堅持第三勢力的監督力量。
在國民黨市議員當選席次15席未超過市議會34席一半、17席的情況下，可以預見，新竹市議會龍頭寶座選舉，在記名投票情況下，第一輪投票要過半的情況似乎有難度，同樣新民意問政聯盟出身的副議長許修睿拚扶正，要取得過半席次的支持也有難度，這樣的局面，都可能使市議會龍頭寶座之爭需進入第二輪投票才有結果。
市議會龍頭寶座之爭目前仍混沌未明，還待整合與角力，而副議長寶座之爭也因多人表態爭取，目前仍狀況未明，可預見竹市正、副議長的選舉絕對精采可期。
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國民黨籍新竹市前議長鄭成光有意回鍋爭取市議會龍頭寶座，目前正爭取黨內同志的認同。（記者洪美秀攝）
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積極拚扶正的新竹市議會無黨籍副議長許修睿是爭取議會龍頭寶座的熱門人選，也在尋求與其他政黨的合作可能性。（記者洪美秀攝）
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新竹市議會國民黨團書記長林耕仁也有意爭取議會龍頭寶座，但強調國民黨會團結整合，發揮最大反對黨的力量。（記者洪美秀攝）
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