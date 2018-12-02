新竹市議會正副龍頭寶座之爭 國民黨佔優勢

2018-12-02 14:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長與市議員選舉上週六結果出爐，民進黨籍市長林智堅順利高票連任，不過，民進黨在市議員選舉僅拿到6席，反觀國民黨拿到15席，成為最大反對黨，而無黨籍新民意問政聯盟也因僅剩6席，面臨瓦解局面，緊接著25日的市議員宣示就職與正副議長選舉，誰能成為市議會龍頭，目前各方已開始角力，預估日期越接近、態勢才會越明朗。

有意回鍋爭取議會龍頭寶座的前議長鄭成光，此次挾國民黨擁15席實力，正凝聚黨內同志的支持，而現任市議會國民黨團書記長林耕仁也表態有意爭取議會龍頭寶座，國民黨內如何整合，下週經黨內假投票態勢才能較明朗，不過，國民黨佔絕對優勢，正副議長想全拿的態勢強烈。

反之，民進黨與無黨籍新民意問政聯盟都僅剩6席，經過市長與市議員選舉的廝殺，白綠要合作，恐怕還待時間沉澱，而新民意問政聯盟出身的無黨籍副議長許修睿早已表態爭取扶正，且積極尋求各方合作意願，若與國民黨合作，勢必導致國民黨內的分裂，藍與白如何合作，已成為竹市政壇近期討論話題。

而時代力量在此次市議員選舉取得3席，可成立黨團運作，但時力已表態在市議會正副龍頭的選舉「堅持做自己」，同樣綠黨市議員當選人劉崇顯也強調會堅持第三勢力的監督力量。

在國民黨市議員當選席次15席未超過市議會34席一半、17席的情況下，可以預見，新竹市議會龍頭寶座選舉，在記名投票情況下，第一輪投票要過半的情況似乎有難度，同樣新民意問政聯盟出身的副議長許修睿拚扶正，要取得過半席次的支持也有難度，這樣的局面，都可能使市議會龍頭寶座之爭需進入第二輪投票才有結果。

市議會龍頭寶座之爭目前仍混沌未明，還待整合與角力，而副議長寶座之爭也因多人表態爭取，目前仍狀況未明，可預見竹市正、副議長的選舉絕對精采可期。

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