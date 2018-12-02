談美台關係 楊甦棣、司徒文促美台啟談FTA

台灣智庫2日舉辦「台美如何共同面對中國銳實力？」國際論壇，邀請前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣與談。（記者簡榮豐攝）

2018-12-02 14:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）兩名前處長楊甦棣（Stephen M. Young）、司徒文（William Stanton）及多名美台學者專家，今齊聚台北參與國際論壇。談及美台關係時，楊甦棣直言美台應該儘早達成自貿協議（FTA）簽署，而這同樣需要台灣努力安撫農業遊說方；司徒文也認為「美台努力都不夠」，建議美國政府應該在此事上有更多戰略思考，而不只是想著要出口更多豬肉或牛肉到台灣。

台灣智庫與全球台灣研究中心（GTI）今舉辦「台美如何共同面對中國銳實力？」論壇。楊甦棣在短講中指出，在美台關係上，美國還有許多著力空間，應該透過經濟與政治合作，持續落實對台承諾，例如儘早達成美台自貿協議（FTA）簽署。楊甦棣直言，這件事情同樣台灣需要付出努力，包括安撫農業遊說方，為美豬及美牛進口限制尋覓解決辦法。

楊甦棣也認為，美國應該支持台灣在APEC、TPP、WTO與ASEAN等國際組織的參與，並鼓勵更多高層官員訪問台灣。楊相信，這些行動不只能鼓舞台灣人民，同樣能夠使區域夥伴振奮，展現美國對自由且繁榮亞太區域的承諾。

司徒文在問答階段則說，美國和台灣在FTA這件事上「都做得不夠」，他舉前總統馬英九為ECFA大力辯護為例說，「我沒有看到台灣政府對台美FTA有類似的努力」。司徒文說，美國歷史上簽署的第一個FTA是和以色列，這不僅是出於經濟夥伴關係，也具備戰略考量。他認為美國政府應該在此事上有更多戰略思考，而不只是想著要出口更多豬肉或牛肉到台灣。

前美國眾議院外交事務委員會首席經濟顧問蘇思年（Nien Su）更具體點出，不論是FTA或其他經濟協議，談判及簽署的最好時間點是2019年夏天，因為在美國政治決策者的談判桌上有許多議題，若錯過這個時機就會太靠近2020年，「機會之窗很快就會關閉」。這不僅需要美方動起來，同樣需要台灣政府的明確信號。

美國智庫2049計畫研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）亦認同美台應該儘速簽署FTA，使雙邊關係朝向更正常、穩定、具建設性的方向發展。他認為FTA對長遠美台關係的維繫至關重要，也與美國的政治利益一致，同時強調，FTA不只是指「自由（free）貿易」，也該是「公平（fair）貿易」。

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