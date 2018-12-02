韓國瑜小內閣副手出爐！葉匡時、楊秋興確定出任副市長

韓國瑜小內閣副市長人選出爐。（資料照）

2018-12-02 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新任高雄市長當選人韓國瑜近期積極籌組小內閣，明天將公布首位小內閣成員，原六福集團公關協理王淺秋有望出任新聞局長，而有媒體透露，副市長人選方面也已經拍板定案，前交通部長葉匡時、前高雄縣長楊秋興兩人均確定入列，第三位副市長則是傾向留任現任高雄市副市長楊明州，韓國瑜目前仍在評估。

根據《上報》報導，韓國瑜在上週三中午曾北上和媒體高層餐敘，當時葉匡時與王淺秋兩人便在場陪同，韓國瑜與葉匡時在席間曾交談許久，而葉匡時當時尚未點頭答應出任副市長，韓國瑜在這幾天力邀之下，葉匡時才應允出任副市長，但由於葉匡時仍有私人事務要處理，可能要一個月後才會正式報到就任。

另外，楊秋興在韓國瑜此次選戰中擔任競選首席顧問，積極替韓國瑜輔選，包括「三山地區」造勢晚會或韓陣營舉辦的選前兩場大型造勢，都默默站在台上，並未發表演說助勢，態度十分低調。至於第三名副市長人選，韓國瑜傾向留任現任副市長楊明州，楊明州具備工程專業背景與完整行政歷練，目前韓國瑜仍在做最後考量評估中。

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