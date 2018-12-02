只贏9票 中市議員何文海重整心情謝票

2018-12-02 13:57

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市議員何文海這次選舉只贏時代力量候選人吳佩芸9票，「吊車尾」當選。如此選舉結果加上吳佩芸表示將提出當選無效之訴，何文海之前暫緩車隊謝票，沉澱1週後，今天騎著iBike展開謝票行程，他說，大環境不佳，沒有落選就很慶幸，他看得很開，也尊重對手的決定。

連同本屆選舉，何文海已經當選6屆議員，這次卻只贏9票，且吳佩芸將對他提出當選無效之訴一事受到外界矚目，何文海選後除親自拜訪支持者，以及透過臉書、簡訊、LINE感謝選民外，暫停車隊謝票。

選後經過1週，何文海今天在輔選人員陪同下，騎著iBike繞行選區－南屯區－進行謝票，沿路許多支持者為他打氣。何文海說，這次選舉受到大環境影響，多位民進黨現任議員落選，他沒落選就很慶幸，他從政至今，選民支持了20幾年，代表對他問政的肯定，所以他無怨無悔，現在看得很開，也尊重對手的決定。

吳佩芸則表示，根據公職人員選罷法，縣市議員選舉並無行政驗票相關規範。因此，她將循司法程序，打一般民事訴訟，並自費繳交驗票與訴訟費，目前正努力搜集相關資料，會於當選名單公告後30日內，在律師陪同下向法院提出訴訟。

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