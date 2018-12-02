盧秀燕「山手線」髮夾彎挨批狀況外 盧團隊：不再贅述

2018-12-02 13:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市山手線建不建？大家都在看。準台中市長盧秀燕剛上任就說「暫緩」，蔡英文總統出面要她好好想想，盧又說「只要山手線預算不會排擠到捷運藍線，欣然接受」，立委洪慈庸昨晚發文批評盧秀燕搞不清楚狀況，表示「根本沒有山手線排擠捷運預算」的問題；盧團隊今天表示，尊重洪立委發言，上任後會與洪立委說明市府財政狀況及市政規劃。

盧秀燕當選台中市長後，尚未上任就提出山手線並非其優先考量的重要建設，飽受批評，總統蔡英文1日到台中市時指出，山手線對中部地區非常重要，希望盧能再好好想想；盧秀燕獲知後回應表示，原本擔心台中既要蓋捷運又要做山手線，預算會相當緊迫，才想再評估優先次序，現在總統既然給出善意，高興都來不及，希望中央在不排擠捷運的前提下，趕快核定山手線的路線和預算，這樣2項重大建設都有了，「謝謝總統」！

盧秀燕的回應被外界視為「髮夾彎」，蔡總統給樓梯下。洪慈庸昨晚更在臉書發文，表示山手線「必定由中央的交通部鐵道局負責執行，不管總經費編多少，建設經費也絕對是中央要主責出錢」，台中市之所以要出錢，是因為山手線是台中市要求的建設，所以必須出一筆配合款。

洪慈庸表示，捷運藍線與山手線兩個建設的預算計畫根本不同，也都各自納入前瞻計畫中。捷運是台中市交通局要負責、並由中央補助；山手線則是中央的鐵道局主責處理，從頭到尾都沒有「山手線排擠捷運預算」的問題。

洪慈庸批評，包含捷運、山手線等建設和補助，都是過去兩年多來，多名在地立委在中央拼死拼活爭取而來的，盧秀燕準市長早已擔任在地立委20餘年，如果還對中央的鐵道建設不清楚，那真的是萬萬不該。最後她也表示：「千拜託萬拜託，新的台中市府，如果要替台中鄉親爭取完整的福利，絕對不能再狀況外了」。

針對洪慈庸的批評，盧秀燕發言人吳皇昇今天表示，尊重洪立委的發言，針對山手線問題，盧秀燕準市長先前已回應，不必再贅述，新市府團隊上任後將好好跟洪立委說明台中的財政狀況和市政規劃，讓她瞭解，也彼此溝通，並尊重民意與專業，這才是市民福氣。也請洪委員協助向中央政府爭取千億元山手線計劃預算的核定，同時兼顧捷運計劃及預算，兩全其美。

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