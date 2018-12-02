與韓國瑜市政交流？朱立倫：沒有分一定是哪裡

2018-12-02 12:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕高麗菜盛產導致價格崩跌，新北市長朱立倫昨天南下與雲林縣長當選人張麗善至菜區現勘，並收購400公噸高麗菜，挽救菜價。被問到何時與高雄市長當選人韓國瑜進行市政交流？朱立倫表示，沒有分一定是哪裡，只要「好朋友」有需要，他都不吝交流分享。

朱立倫今天上午出席「新北市友善家庭大使暴力防治宣導活動成果發表會」，媒體詢問對於韓國瑜表態支持「九二共識」的看法。

朱立倫表示，九二共識一直都是國民黨的政策，他認為不只是韓國瑜，每一位市長都不需要個別去問，因為只要是國民黨的市長，都是秉持黨的政策。

未來是否有機會與韓國瑜進行市政交流？朱立倫回應，沒有分一定是哪裡，因為在這次選舉過程中，他跑遍全台灣，與許多市長或縣長候選人提出在新北或過去桃園服務的經驗，只要好朋友有需要的話，他一定會全力就過去經歷的市政工作，不論是成功案例或是做不好的地方，都會跟大家共同交流、分享。

針對國民黨主席吳敦義本週四將宴請黨籍立委，朱立倫認為，主席多跟黨籍委員或者是縣市首長及民意代表等接觸是應該的。

  • 新北市長朱立倫今天被問到何時與高雄市長當選人韓國瑜進行市政交流？朱立倫表示，沒有分一定是哪裡，只要「好朋友」有需要，他都不吝交流分享。（記者賴筱桐攝）

    新北市長朱立倫今天被問到何時與高雄市長當選人韓國瑜進行市政交流？朱立倫表示，沒有分一定是哪裡，只要「好朋友」有需要，他都不吝交流分享。（記者賴筱桐攝）

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