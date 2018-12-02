與韓國瑜市政交流？朱立倫：沒有分一定是哪裡

2018-12-02 12:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕高麗菜盛產導致價格崩跌，新北市長朱立倫昨天南下與雲林縣長當選人張麗善至菜區現勘，並收購400公噸高麗菜，挽救菜價。被問到何時與高雄市長當選人韓國瑜進行市政交流？朱立倫表示，沒有分一定是哪裡，只要「好朋友」有需要，他都不吝交流分享。

朱立倫今天上午出席「新北市友善家庭大使暴力防治宣導活動成果發表會」，媒體詢問對於韓國瑜表態支持「九二共識」的看法。

朱立倫表示，九二共識一直都是國民黨的政策，他認為不只是韓國瑜，每一位市長都不需要個別去問，因為只要是國民黨的市長，都是秉持黨的政策。

未來是否有機會與韓國瑜進行市政交流？朱立倫回應，沒有分一定是哪裡，因為在這次選舉過程中，他跑遍全台灣，與許多市長或縣長候選人提出在新北或過去桃園服務的經驗，只要好朋友有需要的話，他一定會全力就過去經歷的市政工作，不論是成功案例或是做不好的地方，都會跟大家共同交流、分享。

針對國民黨主席吳敦義本週四將宴請黨籍立委，朱立倫認為，主席多跟黨籍委員或者是縣市首長及民意代表等接觸是應該的。

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