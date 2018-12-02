第2波撤銷罪名名單 促轉會12/9公告

為平復司法不公，行政院促轉會將於12月9日在白色恐怖景美紀念園區舉行「第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」。圖為景美紀念園區內的軍事看守所押房。（記者陳鈺馥攝）

2018-12-02 12:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不公，行政院促轉會將於12月9日舉行「第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，促轉會表示此次公告撤銷有罪名單共1505人，過去大力推動「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」的前立委謝聰敏也在名單中，他及政治受難者將親自出席儀式，見證國家為其恢復清白。

促轉會指出，20年前補償條例通過後，白色恐怖政治受難者終於可以要求國家以金錢彌補損失，當年媒體曾形容「遲來的正義還是正義」，當年推動這一切的幕後功臣正是謝聰敏，他大半生戮力為政治受難者平反工作，在戒嚴時期曾因叛亂二度入獄。

促轉會提及，1964年中秋，謝聰敏、魏廷朝兩人與大學時代的老師彭明敏，三人共同起草「台灣人民自救運動宣言」，冒險揭穿「反攻大陸」神話，主張推翻獨裁政權，實行真正的民主政治。

據促轉會調查，「台灣人民自救運動宣言」印好後還來不及分發，謝聰敏三人就被逮捕，幸好彭明敏的國際聲望引來各方關切，才獲得特赦，謝聰敏也減刑提前出獄。

促轉會也提及，彭明敏偷渡出國後，謝聰敏繼續與其配合，蒐集政治犯名單送往國外，揭露國民黨政權戕害人權的作為。

不過，國民黨政權早已盯上謝聰敏，情治機關以犯下1970、1971年的台北花旗銀行爆炸案、台南美國新聞處爆炸案為由，再度逮捕謝聰敏、魏廷朝，並株連提供政治犯名單的李敖。

促轉會表示，謝聰敏第二次出獄後離台，赴美投入台獨運動，後因響應許信良提倡的「組黨返鄉」運動，他於1988年終於返台，成為「黑名單解禁第一人」。

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