是否留任柯市府？鄧家基：18日謎底就會揭曉

鄧家基今再被問及是否留任柯市府，仍舊不願表態，僅說18日北市府小內閣總辭，所有謎底便揭曉，大家就會得到滿意答案。（記者周彥妤攝）

2018-12-02 11:15

〔記者周彥妤／台北報導〕選舉落幕，台北市長柯文哲險勝連任，3位副市長包括林欽榮、陳景峻及鄧家基，都傳有意求去，其中林已請辭獲准，成為選後首位走人的市府官員。鄧家基近來被問及是否留任，並未表態，今再被問及此事，態度依舊，僅說18日北市府小內閣總辭，所有謎底便揭曉，大家就會得到滿意答案。

林欽榮成為選後首位走人的市府官員，陳景峻、鄧家基都傳出和北市府顧問蔡壁如長期不和，打算求去。陳日前公開表態「我想要休息了」，而鄧日前出席市政行程，面對媒體追問此事，不願多談。

鄧家基今天上午出席市政行程，對於媒體追問是否願意留任，鄧說，18日北市府小內閣總辭，屆時柯市長就會對外報告。談到始終並未明確表態，鄧說，每天把分內工作做好，希望市民投票給柯市長，都是物超所值，但關鍵是台北市每天都要有進步，18日大家就會得到滿意的答案。

至於外界認為若3位副市長同時辭職，柯市長可能頓時無所依靠？鄧說，台灣人才輩出，只要有心，都可以找到願意做事的人，尤其是台北市是監督嚴格的城市，18日所有謎底就會揭曉。

民政局長藍世聰也出席今日行程，談到人事異動，藍笑稱，當然希望副市長繼續留下帶領我們，強力慰留。至於是否繼續留任民政局？藍說，是啊，應該會留在民政局。

談到外界盼藍「高升」，繼而協助市長更多事物，藍則說，謝謝他們對自己的支持，不過每個位置都有重要之處，人事安排都尊重市長。

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