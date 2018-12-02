內閣全面改組 藍營點名教部、經部

民進黨在九合一選舉中遭受挫敗，國民黨立院黨團書記長曾銘宗（中）、副書記長柯志恩（左）、立委林奕華（右）召開記者會，要求民進黨執政的內閣應回應廣大民意，儘速全面改組（記者朱沛雄攝）

2018-12-02 10:50

〔記者林良昇／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，內閣人事大地震，交通部長吳宏謀、環保署長李應元、農委會主委林聰賢3人請辭獲准，國民黨立委更加碼點名，教育部、經濟部、衛福部、中選會、黨產會、通傳會及國安團隊，必須進行改組，回應民意期待。

立院國民黨團書記長曾銘宗表示，九合一大選已經對民進黨執政團對投下不信任投票，代表政府施政不獲認同，內閣執政失去正當性，應立即全面改組，不能拖到農曆年，國民黨並點名教育部、經濟部、衛福部、中選會、黨產會、通傳會及政府國安團隊都應改組。

曾銘宗指出，改組之後，相關部會首長必須用人為才以專業為考慮，不要用顏色、用意識型態挑執政團隊，才能找到真正一流人才，為國家做出貢獻，不要拼政治，要全面拼經濟，徹底解決「五缺」問題，徹底解決低薪問題，改組才有正面意義，符合全民期待。

國民黨團副書記長柯志恩強調，民進黨在2年間流失428萬多張選票，顯示人民對蔡政府執政失望﹔台大教授管中閔無法就任台大校長是蔡政府民調直落的主因之一。

柯智恩說，教育部長葉俊榮對「管中閔案」提出三條路，但三條路都是死路，難道要國民黨喊出「國民黨2020年上台後，管中閔才能上台」的口號嗎？民進黨政府在選舉輸了，就必須做出改變，依法行政，讓台大有校長。

國民黨立委林奕華指出，多個公投案結果，代表人民對蔡政府能源政策的推翻，經濟部長沈榮津必須為能源政策的失敗負起政治責任﹔衛福部長陳時中早在台北醫院大火發生後就該下台了，近期還發生流感疫苗出包亂象，政府應顯示改革決心，不該只是「擠牙膏式」的檢討。

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