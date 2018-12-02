台東議長選舉提名或開放？ 兩強之爭

2018-12-02 10:48

［記者張存薇／台東報導］台東縣議會新科議員將於25日宣誓就職，副議長陳宏宗力拚更上層樓、縣黨部主委吳秀華也有意角逐議長大座，陳宏宗爭取「選舉開放」，吳秀華則說，希望盡快協調、爭取提名。

台東縣議會議員30席，其中國民黨21席、無黨籍7席，民進黨及親民黨各1席，國民黨仍穩坐最大黨，有意角逐議長的陳宏宗這次議員選舉獲全縣最高的4531票，吳秀華則是全台東市最高的4217票，民意基礎穩固。

陳宏宗連2任副議長，主持議事圓融、說話有一定份量，對於更上層樓深具信心，他說，已準備4年，且這次選舉獲得全縣最高票支持，也代表鄉親肯定，更獲過半新科議員允諾支持。

擔任一屆議員的吳秀華也計畫直攻議長寶座。這次五合一選舉輔選她全縣跑透透，展現十足親和力及輔選功力，吳秀華也積極爭取新科議員支持，她說，希望地方盡快協調議長人選，並爭取提名。

台東縣議會因國民黨持續為多數黨，向來和諧，副議長部分有中生代議員陳志峰、林琮瀚有意擔重任，對於議長部分，有議員認為，吳秀華兼任縣黨部主委，有「球員兼裁判」之嫌，也希望透過協調確定人選，「不要傷了和氣」。

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