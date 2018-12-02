韓國瑜承認九二共識 網友酸「政治0分」先跳票

2018-12-02 09:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜當選高雄市長後，多次表達他支持與承認九二共識，網友酸他選前承諾「高雄市未來政治0分，經濟100分」，但九二共識根本是政治議題，「政治0分」這項先跳票。

韓國瑜在選前多次強調，將來如果有機會當選高雄市長，要全力拚經濟，讓「政治0分，經濟100分！」、「拜託高雄不要繼續意識形態，經濟全力開幹。」不過，韓國瑜在當選高雄市長後，連日來數度提及他承認九二共識，上任將建立「兩岸工作小組」。

網友酸他說：「真的不禁想問高喊九二共識的韓國瑜，這樣政治是幾分？」、「九二共識就是政治議題，政治0分先跳票」。

眼見外界有諸多質疑，韓國瑜昨天受訪時解釋說，他支持「九二共識」，獲得高雄市民授權，這訊號很強烈，就是東西要賣得出去，他跟蔡英文總統不一樣地方在於，總統比較注重「政治」面，他比較注重「經濟」面。

韓國瑜這番說法，在批踢踢引發熱議論，網友揶揄他說「九二共識是經濟喔？」、「政治、經濟本來就無法切割，九二共識不政治？」、「當你喊九二共識也就重政治啊」、「還沒上任就在搞意識形態抗爭」。但也有網友認為，韓國瑜選前在電視政見辯論會上，就提過承認九二共識，選民一樣支持他。

對此，另有網友反駁說，韓國瑜選前說承認九二共識，但當時媒體未刻意報導，一般民眾其實也搞不清楚九二共識的真實意涵？直到選後韓不斷提九二共識，許多民眾才急著上網搜尋何謂九二共識。

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