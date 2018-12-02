沱江艦量產型造價每艘多27億 海軍：經費用於採購飛彈

海軍表示，原型艦並未將飛彈成本計算進去，量產型主要是擔任戰備，反艦與防空飛彈為該艦標準配置。（資料照）

2018-12-02 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕國防部日前為籌獲3艘沱江艦後續量產型，自明年至2025年編列163.95億餘元預算，沱江艦量產型造價比現已服役的首艘原型艦高出32億，扣除船體儎台多出的5億元後，量產型造價比原型艦多出27億餘元，對此海軍表示，原型艦並未將飛彈成本計算進去，量產型主要是擔任戰備，反艦與防空飛彈為該艦標準配置，該造價是經由中科院報價後，所計算出的建造經費。

根據《上報》報導，沱江艦量產型的預算暴增，大部分用於購置雄二、雄三反艦飛彈，以及還在研發中的海劍二型防空飛彈，中科院在劍二防空飛彈的報價為每枚約2000萬元，但依各軍種皆編列預算向中科院採購劍二防空飛彈，劍二飛彈價格可壓低至1000萬元左右。另外，雄二反艦飛彈每枚成本約在2500萬元，雄三超音速反艦飛彈則是反艦飛彈中最貴的飛彈，評算其成本接近1億元。

海軍官員表示，針對未來沱江艦平時巡弋任務配置在艦上的飛彈數量以及本身戰備存量來計算，每艘沱江艦增加的27億餘元預算，大部分都是用來採購反艦與防空飛彈。

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