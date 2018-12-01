接見世界醫師會會長 陳建仁感謝支持台灣

2018-12-01 23:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今接見「世界醫師會」（The World Medical Association, WMA）艾德曼（Leonid Eidelman）會長等一行，感謝「世界醫師會」與「美國醫師會」（The American Medical Association, AMA）對台灣長久以來的支持，也期盼未來在國際間繼續支持台灣。

陳建仁表示，感謝「世界醫師會」與「美國醫師會」對於台灣長久以來的支持。「世界醫師會」作為一個專業的醫師組織，在今年5月公開支持台灣參與「世界衛生大會」，立場中立，不受政治因素所影響，令他十分敬佩。

陳建仁指出，今年5月22日「世界醫師會」與「中華民國醫師公會全國聯合會」共同在日內瓦合作召開了「全民健康覆蓋」（UHC）國際研討會，共同響應「世界衛生組織」（WHO）政策，總統為此特地錄製了一段影片，除感謝「世界醫師會」之外，還要讓世界瞭解我國全民健康保險的成功經驗，以及表達回饋經驗給全世界的意願。

陳建仁提到，「美國醫師會」為國際上最重要的國家醫師會之一，在「世界醫師會」擁有5席的理事，地位重要，過去曾有超過6位的「美國醫師會」會長來我國參訪，一直與我們十分交好，他非常歡迎巴比前任會長這次再度來訪。

最後，陳建仁表示，台灣非常榮幸能與訪賓一行有交流合作的機會，也期盼及感謝未來「世界醫師會」與「美國醫師會」在國際間能繼續支持台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/