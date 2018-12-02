用習皇愛講的「這四字」談台灣人 韓國瑜遭網友酸爆

2018-12-02 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜上月30日出席韓粉「國旗哥」謝文鈞的告別式，他在受訪時表示，明年元旦要在市府前辦升旗典禮，因為好多「台灣同胞」在高雄已好久沒感受到愛國意識。而「台灣同胞」這4個字也引起網友熱議，就有網友指出，最常講「台灣同胞」的人，就是中國領導人習近平或國台辦的發言人。

68歲的「國旗哥」謝文鈞在韓國瑜的選前之夜突然昏迷，送醫搶救後仍宣告不治；韓國瑜30日出席「國旗哥」的告別式時表示，他感受到家屬的悲傷，同時也被「國旗哥」的愛國心所感動，還提到有好多台灣同胞已好久沒感受到愛國的意識，因此決定就任市長後，明年元旦也要在高雄市政府前舉辦升旗活動。

韓國瑜這句「台灣同胞」說法一出，引發不少網友討論。「我愛掀馬統」臉書粉專就指出，「台灣政治人物，很少人的嘴巴會脫口說出『台灣同胞』，但韓國瑜卻能很自然的説『台灣同胞』」；另外最常講「台灣同胞」這字眼的，就是習近平或是國台辦的發言人。

許多網友對此紛紛酸說，「誰跟你台灣同胞」、「九二共識一出，全台都變成同胞了」、「看完最近他的作為，一堆高雄人才發覺受騙上當了！但來不及囉！個人造業個人擔」、「所以韓國瑜是代表中國？#高雄同胞哈哈哈我笑了」、「愛國同心會要開分會了？」、「台你妹，同胞是中國講的，我們是台灣人」。

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