選後檢討 蔡英文明天下午到嘉義市座談

2018-12-01 22:09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕總統蔡英文選後到各縣市開檢討會，明天下午2點在台灣中油嘉義訓練所跟民進黨幹部、各行業代表座談。立委李俊俋說，選後有議員表達組了「台灣隊」卻落選、中央執政影響選情等意見，會一併跟總統反映。

李俊俋說，座談會以讓蔡英文聽取各行各業、基層意見為主，預計進行2小時。民進黨嘉市黨部主委、市議員當選人黃大祐說，嘉義查察賄選案件全國第一，可見金錢選舉盛行，也是影響選情的原因之一，而公投結合選舉、中央政策應加強說明宣導等都應檢討。

對於民進黨籍市長涂醒哲連任失利，花蓮縣代理縣長蔡碧仲的妻子、嘉市小英之友會總會長黃淑英發信慰勉會友，提及會友不惜被貼標籤、齊力付出，就像「一壺清水」寓言，每一家捐出一壺酒倒入酒缸以共享成果，原以為儲存的是真酒，選舉結果卻只喝到清水，選後希望大家踴躍建議，處理、解決問題，「我們無法查明、阻擋別人注入清水，但可以繼續儲酒，確保醇度能夠維持平衡」，團結挺住蔡英文、政府跟所支持的價值。

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