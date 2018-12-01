坦言砍敬老金重傷選情 柯P暗酸魏明谷：加碼還輸掉

柯文哲暗酸，「有的縣市已負債，敬老金還從2000塊變3000塊，更慘的是選舉還輸掉，彰化縣（彰化縣長魏明谷本次選舉連任失敗）現在更慘，上來的絕對不會改回去。」（記者楊心慧攝）

2018-12-01 21:36

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲選前掃街拜票，經常遭長者嗆「恢復重陽敬老金」，他今天演說時坦言，重陽敬老金對選舉很傷，但他認為不能做不對的事。柯P話鋒一轉，暗酸「有的縣市已負債，敬老金還從2000塊變3000塊，更慘的是選舉還輸掉，彰化縣（彰化縣長魏明谷本次選舉連任失敗）現在更慘，上來的絕對不會改回去。」

聯合大學系統校友聯合會舉辦「2018年城市青年論壇─台北─擁抱夢想 迎向未來」，邀請柯文哲專題演講，分享職涯經驗，並與四校大學學生代表進行世代對話。

柯文哲說，人活在世上，要堅持在理想中做最小且必要的妥協，而不是在一開始就把理想放掉，像是重陽敬老金對選舉很傷，但相信只要再4年的時間，整個老人福利系統可以到一個標準，到時大家就知道不發是對的。

柯文哲說，「有的縣市已經負債累累，敬老金還從2000塊變3000塊，拜託你已經負債了還加碼，那我問你增加的下一代誰要付？這不是債留子孫嗎？」

接著他更酸度破表地說，「更慘的是選舉還輸掉，彰化縣啊（彰化縣長魏明谷本次選舉連任失敗），而上來絕對不會改回去，下次搞不好再加碼。」

談到這次選舉費用一事，柯文哲說，預估這次應該沒有花到6000萬，但對手應該是比他多加一個零，大家心裡有數。柯文哲也勉勵年輕人，「不要讓心中有遺憾，做事情不要管成敗，選擇時要選未來回頭看時，後悔最少的那條路」。

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