上節目脫口說出「韓導」2字 新科正妹議員臉書遭韓粉灌爆

被網紅蔡阿嘎網選為全台10大正妹議員候選人之一的民進黨戴瑋姍，成功在這次九合一大選中脫穎而出，成為新北市新科議員。（資料照）

2018-12-01 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕被網紅蔡阿嘎網選為全台10大正妹議員候選人之一的民進黨戴瑋姍，成功在這次九合一大選中脫穎而出，成為新北市新科議員。不過，日前她在上政論節目，提到韓國瑜時不小心脫口講出「韓導」2字，讓韓粉聽了相當不滿，紛紛湧入戴瑋姍臉書留言要求她道歉，否則就要發起罷免。

戴瑋姍昨天在政論節目上談話提到九二共識議題時，面對主持人提問，「如果不要認同九二共識，也不要去談意識形態，只要農漁民拼命把東西銷出去，不是一樣出得去嗎？」戴瑋姍回答「我看我們韓導也沒有講到九二共識的前提到底是什麼樣的一中……」，不小心將「韓導」兩字脫口而出。

節目播出後，不少韓國瑜支持者非常不滿，3000多則留言灌爆了戴瑋姍臉書的最新貼文。韓粉紛紛怒嗆，「妳很高尚嗎？虧妳有讀書」、「心醜人看起來就噁爛！」、「89萬人選出的高雄市長，你稱呼他為韓導，尊重他人真的有那麼難？」、「出來道歉！」、「如果不出面道歉，就正式對妳提出罷免案！」

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