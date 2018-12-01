3閣員請辭獲准 國民黨質疑為領年終

2018-12-01 21:14

〔記者施曉光／台北報導〕行政院下午傳出有3位部會首長請辭獲准，上午才質疑中選會主委陳英鈐為了年終獎金，請辭卻仍休假中，國民黨發言人洪孟楷晚間再諷稱，「無獨有偶地都是11月24日即請辭，卻在12月1日後才准辭」。

洪孟楷表示，依照公務人員年終獎金發放辦法，12月1日在職者，都能夠獲得1.5個月年終獎金，因此這3位首長也將分別都能領到至少30萬元獎金，「為了民進黨的敗選負責，臨走前還能夠領取年終，這跟中選會主委陳英鈐11月25日對外宣稱請辭，卻拖到12月3日有何不同！蔡政府到底還藏有多少厚顏無恥的『陳英鈐們』？」

洪孟楷指出，公務人員年終獎金規定非常清楚，只要是12月1日在職，就可以領取該年度的年終獎金，但如果11月30日以前離職，就無法領取，而公務人員年終獎金計算是按月薪俸乘上1.5個月，交通部長吳宏謀、環保署長李應元以及農委會主委林聰賢的部長級待遇1個月至少20萬，乘上1.5個月就是30萬，這3個人都不是借調而來，因此比起陳英鈐何時請辭都能夠領年終，這3位政務官硬是多等1個禮拜才准辭，分明就是要國庫多花100萬給行政院長賴清德做人情，讓3位政務官多撈30萬。

他說，相信沒有人能夠接受這樣「偷納稅錢的小偷」，為了30萬而失去風骨，也讓蔡政府永遠失去民眾的信任。

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