韓國瑜選教育局長竟要讓牧師看過 準議員：請尊重教育專業

新科高雄市議員林于凱說，教育局長選才直接影響高雄師生權益，然而韓國瑜（見圖）市長卻向牧師允諾會「給牧師們看」，讓許多關心教育品質的老師、家長都向他表達擔憂。（資料照）

2018-12-01 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄基督豐收教會牧師蔡宗勳在臉書PO出一張與韓國瑜夫人李佳芬的對話截圖，指韓國瑜告訴他，對於高雄市政府小內閣人選，「會謹慎選擇教育局長，然後帶來給牧師們看」。對此，時代力量高雄市三民區新科市議員林于凱感到相當訝異，他也敬告準市長韓國瑜，「請尊重教育專業」，要求教育局長選才要以學生教育品質為主。

反同牧師蔡宗勳昨天在個人臉書上自爆與韓國瑜的通話內容，「周二下午我在高鐵上接到韓市長的電話，他說他會謹慎選擇教育局長，然後帶來給牧師們看」，引起外界譁然，林于凱也訝異直呼，「非關公職的牧師竟可以插手市府人事！」

據《民報》報導，議員林于凱指出，教育局長選才將直接影響高雄師生權益，然而韓國瑜市長卻向牧師允諾會「給牧師們看」，讓許多關心教育品質的老師、家長都向他表達擔憂。林于凱也說，宗教干涉教育的狀況非常嚴重，民間許多含有宗教色彩的團體喊著反對性別平等教育與安全性行為的口號，以協助提供性平講座師資的方式，滲透校園性平教育傳遞錯誤資訊，傷害學生權益。

林于凱指出，此事已經踩了宗教干政的紅線，何況牧師蔡宗勳曾杜撰國小教材，「以虛構內容誣指國小教材鼓勵跳過婚姻性交」，無所不用其極抹黑台灣現行的性別平等教育。如今韓國瑜的教育局長人選竟要通過這種人把關，高雄市民絕對無法認同。

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