鄭朝方「方城市」送暖原鄉 不排除再戰2020立委

民進黨發言人鄭朝方今晚送暖給原鄉，面對展望2020立委之戰，他表示不排除任何可能。（記者黃美珠攝）

2018-12-01 19:55

［記者黃美珠／竹東報導］民進黨發言人鄭朝方選後持續推動其「方城市」，昨晚他化身年輕耶誕叔叔，在竹東文創藝術村舉辦「聖誕方城市」活動，除點亮號稱竹東最大的耶誕樹，也號召民眾一起做愛心，把他勸募來超過百份的鞋盒禮物送給新竹縣尖石鄉的方濟托兒所，提早祝福這些小朋友耶誕快樂。

活動中鄭朝方化身「耶誕叔叔」，率領新竹縣新科議員張珈源及竹東文創藝術村的數10位村民藝術家，一起點亮竹東鎮最大的耶誕樹。

鄭朝方說，偏鄉地區的孩子過去常遇到資源匱乏的窘境，城鄉差距問題遲遲沒有解方，因此也希望未來政府能重視偏鄉教育、生活等資源平均分配。

鄭朝方今晚也透過音樂會形式，再次感謝在新竹縣長選戰當中支持他的所有好朋友。即使選舉告一段落，鄭朝方決定仍持續用新世代的號召力，觸動對政治冷漠的年輕族群，形成一股新的力量，改變新竹縣的政治生態，也藉此讓舊有的政治勢力無法忽視。

對於2020是否再戰立委？鄭朝方說，對於未來規劃不排除任何可能！他會持續堅持新世代的思維，用創新的方式來改變政治生態。

至於面對民進黨選後內部的改革及傳承中生代接班問題，鄭朝方認為，經過選舉之後不管結果如何，黨內一定會檢討，希望未來這個社會能更好更進步。

他還說，地方政府應該去柔潤、去理性詮釋中央剛性的政策，在未來他不管擔任什麼樣的職位與角色，也會用人文關懷的角度，為這片土地及人民發揮新世代的能量。

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