請辭農委會主委獲准 林聰賢：為政策負責

2018-12-01 19:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委林聰賢上週選舉開票結果出爐後，隨即口頭向行政院長賴清德請辭，賴清德今天下午召開政策檢討會議，會中准辭。農委會主委將由副主委陳吉仲代理，林聰賢說，第一時間就遞出辭呈，因為農業縣輸了，我們宜蘭自己也輸了，要為政策負責。

林聰賢從2017年2月3日由行政院院長林全邀入閣，2017年2月8日接任行政院農業委員會第14任主任委員，任職1年9個多月，林聰賢今天晚間接受訪問時表示，來到農委會，才知道台灣農業有太多結構性問題還沒有調整好，不會因為離開這個位子就放棄服務、放棄解決問題的熱情和決心，還是會繼續當農委會在民間的好夥伴。

林聰賢指出，在農委會這段時間，台灣走了一圈，只差馬祖還沒去，各地問題都很清楚，但光選舉和政治沒辦法解決問題，否則這些問題早就該解決，無論什麼黨執政都一個頭兩個大。

林聰賢請辭後仍心繫目前台灣面臨的非洲豬瘟危機，他說，現在還在防疫大作戰，非洲豬瘟、口蹄疫和禽流感防疫工作，已經跟會中部門操演過好幾遍，相信部會同仁都會嚴守自己崗位把關。

據了解，林聰賢交接業務時已有些哽咽，林聰賢說，蔡英文總統和院長賴清德都對農民很用心，知道農民的弱勢、台灣小農多的特性，增加農民所得是他們一直在努力的方向，後續部分已經完成農民職災保險、農業保險法案準備送到立法院，要幫忙農民解決產銷失衡問題，冷鏈物流中心政策都大抵拍定，希望能一棒接一棒為農民繼續解決問題。

「執政必須要面對責任，這都是一種承擔，」林聰賢說，這個工作是一個挑戰，跟我們在農委會或在地農民團體的夥伴一起打過美好的一仗，只是還有很大的努力空間，很多工作都是一棒接一棒，還會有人接續下去，我們有能力接到現在這個階段，現在要卸下擔子，換下面一棒擔，他自己不會放棄改革和打底工作，還有責任繼續在民間幫忙會內同仁。

記者詢問林聰賢接下來的動向，他笑說，「回家種田啊！實踐有機生活！」林聰賢說，因為有在農委會這樣的經歷，才見識到台灣多元面貌，值得我們投入的地方相當多，看到很多人為了政治唱衰台灣，他就會為台灣覺得不值得，台灣有很多地方能慢慢展現出來。

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