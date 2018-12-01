解決雞屎臭 枋寮鄉落選人再加碼「祭品」

2018-12-01 20:03

［記者陳彥廷／屏東報導］宅神朱學恆今天兌現高雄市長韓國瑜當選的「祭品文」，加碼發出2萬4千分雞排，不過，雞排很香，屏東縣枋寮鄉鄉民在選後卻為響應新任鄉長加速解決雞屎飄臭的養雞場，也有豆花業者自掏腰包捐出500碗豆花作為「祭品」，相對養生，雞排香和其衍生的雞屎臭所引發的「祭品」風潮，在高屏溪兩岸形成強烈對比。

準高雄市長韓國瑜和宅神朱學恆合體發雞排，引發人龍排隊；屏東枋寮的樂樂養雞場飄臭4年，引來民眾反彈，今年也反映在縣長潘孟安連任的票數上，不過準鄉長陳亞麟為加速解決雞場飄臭問題，選後承諾將是首要解決之務，有鄉民期盼新人新政，先捐出祭品期盼陳解決養雞場臭味，若真的解決就免費請鄉民吃500碗豆花，與韓流雞排有異曲同工之妙。

此舉堪稱「抛玉引玉」，引來許多鄉民或業者爭相加碼，不過，目前捐贈的都是「落選人」，鄉代落選人張仁吉長期關注鄉內環境議題，他在豆花簡姓業者捐出500碗豆花後，也決定響應再出錢「寄付」500碗豆花。鄉長落選人丁勇智就居住在樂樂養雞場所在的枋寮鄉水底寮聚落，打著清廉參選的他，在今天聞訊後，也響應要捐出500碗豆花，落選仍持關注鄉政。

目前豆花已加碼到至少2000碗，雞排香背後就可能衍生雞屎臭，枋寮鄉的居民、業者加碼的祭品內容可說是非常養生，除豆花外，有飲料業者捐出50杯的「薏仁牛奶」或是提神醒腦的咖啡，高屏溪南北兩岸的「祭品」，是否具有因果關係，已形成令人玩味的強烈對比。

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