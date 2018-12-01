每公斤跌到4元 新北雲林聯手救高麗菜價

2018-12-01 18:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為解決雲林產地高麗菜盛產導致價格崩跌，雲林縣長當選人張麗善聯手新北市長朱立倫今天下午到雲林菜區現勘，面對生長良好的高麗菜實在捨不得耕鋤，朱立倫當場承諾每公斤10元收購400公噸。

面對高麗菜價格一路下滑，雲林縣政府已啟動耕鋤機制，每公頃補助7萬元，張麗善表示，雖未上任但仍會努力協助農民讓菜賣得出去、讓錢進得來，今天特別找來朱立倫幫幫忙。

朱立倫今天南下由新北市政府新聞局張其強、農業局副局長顏己喨、新北市農會總幹事楊棟樑、新北果菜公司總經理江惠貞等人陪同，希望在最短期間內幫農民解決燃眉之急。

土庫農會總幹事黃萬聰說明高麗菜價格低迷不振，讓農民苦不堪言，尤其今天市場拍賣價每公斤只有4元，農民血本無歸，菜農周忠位說，高麗菜每公斤要賣到8塊錢才是成本還不算紙箱及運費，如今菜價腰斬，農民不知如何是好。

朱立倫、張麗善等人下田體驗採收高麗菜，並趕到雲林縣農會和各鄉鎮農會總幹事意見交流，並品嚐高麗菜佳餚，還不忘促銷柳丁，朱立倫強調，看著這麼漂亮的菜實在捨不得耕鋤，當場承諾以每公斤10元價格收購400公噸，全場鼓掌。

張麗善說，新北市有最多的雲林北漂人口，也是最大的農產品市場，相信許多生活在新北的雲林人，也非常關心家鄉農民，因此在上任前多方尋求可以立即協助農民的方法，感謝新北市長大力促成。

朱立倫細數以往與張麗善合作的經驗，今年初就曾與當時的「張立委」合作，一起協助農民賣了140噸高麗菜，接下來賣茂谷柑、文旦都相當成功，且經過新北市果菜公司細算，利用每百噸價差帶動市價，預計採購400噸高麗菜，讓高麗菜價格回升。

朱立倫以他與繼任市長侯友宜將無縫接軌，未來新北也會繼續和雲林合作幫助農民，建立密切的「產銷體系」，讓雲林優質農產品可以持續供應大臺北地區的消費，讓農民不用總是「ㄘㄨㄚˋ咧等」。

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