大選後再度面臨泡沫化危機 新黨明年辦「路線大辯論」

2018-12-01 17:49

〔記者施曉光／台北報導〕九合一大選後再度面臨泡沫化危機的新黨，今天召開全國委員暨全國黨代表聯席會議，新黨主席郁慕明以選舉結果未能成長，表達交棒之意，但被聯席會議否決，會中也決議籌備明年在全台各地舉辦新黨路線辯論會，郁慕明將以普通黨員身分參加辯論，接受挑戰。

郁慕明想交棒遭否決

新黨發出新聞稿指出，聯席會議可以理解郁慕明希望世代交替的用心，但當前更重要的是路線的確認，對於新黨和國民黨的關係，以及新黨對兩岸關係的論述，黨內其實存在不同意見，需要透過路線大辯論，才能迎2020大選的挑戰，確立新黨在台灣社會的價值。

新黨聯席會議說，新黨曾於去年創黨24周年黨慶前夕，拋出「新黨和國民黨分手」，然而郁慕明仍為了顧全藍營大局，在選戰布局上經常配合國民黨的考慮，引發黨內議論紛紛，究竟新黨與國民黨的關係如何界定，是否應該全面切割，將是辯論一大重點。

新聞稿中並指出，新黨在去年黨慶大會宣布「和統保台」的兩岸新論述，有別於國民黨停留在「九二共識，一中各表」，坦白表示台灣社會必須做兩岸統一的準備，才能最終以和平統一保障台灣，然而這樣為人民尋求安定發展的論述，卻使新黨備受誣陷中傷，有人認為對選舉不利，需要再次確認，應否繼續堅持？

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