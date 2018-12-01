反同牧師對話曝光：韓總說會慎選教育局長 帶來給牧師們看

高雄基督豐收教會牧師蔡宗勳昨（30）日在臉書PO出一張與韓國瑜夫人李佳芬的對話截圖，自爆與韓國瑜的通話內容，韓國瑜告訴他，「會謹慎選擇教育局長，然後帶來給牧師們看」。（圖擷取只是堵藍臉書）

2018-12-01 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨韓國瑜成功贏得高雄市長選戰，市府小內閣人選也備受外界關注。昨（30）日高雄基督豐收教會牧師蔡宗勳在臉書PO出一張與韓國瑜夫人李佳芬的對話截圖，自爆與韓國瑜的通話內容，韓國瑜告訴他，「會謹慎選擇教育局長，然後帶來給牧師們看」。

蔡宗勳是高雄基督豐收教會主任牧師，今年5月接受媒體訪問時聲稱自己是深綠選民，因為民進黨支持同志婚姻，才轉而支持國民黨，不過這個說法卻被《芋傳媒》打臉，指出豐收教會為國語教會系統，長年支持中國國民黨。

蔡宗勳昨天在個人臉書上PO出與李佳芬的對話，從對話截圖可見蔡宗勳想請李佳芬轉告韓國瑜，「在教育局長的人選上務必慎重，這是教會與家長最關注的」，同時也說，「12月份高雄基督福音聯盟希望宴請市長與夫人。請市長給我時間，我們來配合。」對此，李佳芬都只回，「謝謝牧師」，沒有正面回應。

蔡宗勳除了PO出與李佳芬的對話紀錄截圖，也自爆與韓國瑜的通話內容，「周二下午我在高鐵上接到韓市長的電話，他說他會謹慎選擇教育局長，然後帶來給牧師們看」。儘管蔡宗勳不久後就已刪除這則貼文，不過，內容早已被網友截圖備份分享，引起熱議。

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