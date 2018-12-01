同性婚姻將另定專法 段宜康嘆：公投成為侵害人權的工具

2018-12-01 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選中3項反同公投全數通過，行政院長賴清德日前表示，尊重公投結果，同性婚姻案要依民意修專法。不過「下一代幸福聯盟」公民行動總召游信義卻堅持反對以專法保障同性婚姻，對此民進黨立委段宜康今上午指出「充滿理想色彩的公投制度，成為侵害人權的工具」，表示將準備提案修「公民投票法」。

本次公投中，「下一代幸福聯盟」所提出的「婚姻定義」、「適齡性平教育」、「同性伴侶專法」等三案都通過，賴清德也在和立法院民進黨團開會後表示同性婚姻案要依民意修專法。不過「下一代幸福聯盟」公民行動總召游信義昨（30）日卻在臉書表示，「『婚姻』已定義為『一男一女』，反對所謂『同性婚姻』專法，規範用語、內容或其他形式均須討論！」讓民權人士王丹痛批「幸福聯盟」是「得寸進尺、喪失人性」。

段宜康今上午也在臉書發文，表示將準備提案修「公民投票法」。段宜康感嘆，公投應是人民作主的平台，沒想到「愈有組織管道、人力和金錢資源的團體；愈能左右投票的結果」，使得充滿理想色彩的公投制度，竟成侵害人權的工具。

段宜康臉書全文

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