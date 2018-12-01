內閣政策大檢討下午2時半登場 賴揆提前入政院

行政院長賴清德今天召集各部會首長與政委等30多人進行的政策大檢討會議將在下午2時半於行政院登場，不過，賴清德在今天下午1時25分已提前進入行政院。（記者廖振輝攝）

2018-12-01 14:03

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，行政院長賴清德認為選舉結果反映人民對施政不滿，今天召集各部會首長與政委等30多人進行的政策大檢討會議將在下午2時半於行政院登場，不過，賴清德在今天下午1時25分已提前進入行政院。

今天賴內閣將檢討政策不符人民期待或引發基層反彈部分，該調整就調整。賴清德昨天出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」致詞時說，從這次舉結果可以看出，政府對基層民眾生活照顧不夠，一定要檢討改進，應該要「藏富於民」，要有這樣的理念才能民眾生活得到更多保障，如果無法達到這個目標，政府只能更加努力。

敗選後蔡英文總統今天已表明，將進行府院黨人事的改組，行政院將先進行政策檢討後，再啟動內閣改組。

賴清德在九合一選舉開票當天表示，九合一大選是人民對政府施政的檢驗，投票的結果顯示人民並不滿意，他對此感到很抱歉。賴清德並在第一時間向總統蔡英文請辭，事後獲慰留。

賴揆今天下午在行政院舉行的政策檢討會議，要求各單位針對政策內容、執行、發展與缺失等各面向提出檢討報告，且要求首長務必要親自思考與反省，不得假手助理或幕僚。

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