吳敦義訪三清總道院 聽到「總統好」眉開眼笑

聽到「總統好」的呼聲，吳敦義顯得很開心。（記者張瑞楨攝）

2018-12-01 13:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕挾著縣市長選舉大勝的光環，卻也面臨黨內世代交替呼聲的國民黨主席吳敦義，今天上午參與台中市外埔區的三清總道院啟用典禮時，態度顯得低調，致詞時僅短暫說，他相信三清總道院的觀音佛祖，會保佑國泰民安、信徒健康與幸福健康如意，不過，他離去時，三清總道院的信徒與接待人員高喊「總統好」、「吳主席加油、吳主席帥」，他聽得眉開眼笑，顯得相當高興。

曾任副總統的吳敦義，外界認為他一直有「爭大位」企圖心，他雖代領國民黨打贏縣市長選舉，但選前辱罵總統府秘書長陳菊的「豬母」之說，被質疑為破壞高雄市長當選人韓國瑜選情的「豬隊友」，坊間不乏「世代交替」，希望他退位的聲音，他今天參加三清總道院啟用典禮時，閉口不談政治，僅於致詞說，三清總道院供奉的觀音「佛祖」（三清總道院的稱呼，坊間一般稱為觀音菩薩）會保佑國泰民安，信徒健康幸福。

參與這場科儀的政界人士，還有立法院院長蘇嘉全、鎮瀾宮董事長顏清標與前立委楊瓊瓔等人，吳敦義離去時，信徒與三清總道院的接待人員，高呼「總統好」，還有一位接待人員說，「總統你一定還要來喔」、「我泡咖啡給你喝」，吳敦義聽得眉開眼笑，高興得回答「有咖啡就好」，隨後在「總統好」、「吳主席加油」呼聲中，心情愉快與眾人合照。

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