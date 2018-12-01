台中市立委補選 沈智慧搶頭香宣佈參選

2018-12-01 13:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕選前辭立委，中選會預計明年1月26日舉行補選投票，北北屯區出身的前立委沈智慧，今天搶頭香正式宣佈參選；沈智慧說，「已準備好了」，這屆立委任期僅1年2個月，需要有經驗者出任，盼爭取國民黨提名參選，前進立法院強力監督民進黨政府。

沈智慧今日在市議員妹妹沈佑蓮，以及新科市議員陳文政、羅廷瑋，和多名法界資深律師及里長陪同下正式宣佈投入立委補選，她還出示一張由前市長林柏榕、前議長林仁德、前副議長陳天汶等地方大老的推薦連署書，表示，自已獲不少大老支持，她也另透過相關人士向新科市長盧秀燕表明參選的意願。

沈智慧說，她在北屯出生，之前6屆立委也主要以北北屯區為主要服務區，這次北北屯區立委補選，她當仁不讓，尤其自6屆立委、共18年期間大多待在司法及法制委員會，曾主導許多次的法案推動及修正，這屆立委任期僅1年餘，需要有經驗者接棒，協助把關監督執政黨及修正許多不適當的法律。

沈智慧說，目前立法院仍是民進黨一黨獨大，國民黨連提請釋憲的權利都沒有，所以此次立委補選，就是要保住藍營席次，努力往爭取釋憲權邁進；另外10項公投的過關案代表了最新的民意，要由沈智慧去監督政府依照民意而行。

推薦沈智慧律師團召集人楊玉珍指出，現任立委任期僅剩1年多，立院需要能馬上上手者補位監督或促進新法立法，不需要舉手部隊，更不需要「實習生」，全力支持有經驗的沈智慧。

沈智慧的胞妹、台中市議員沈佑蓮這次在北屯區以第1高票達成5連霸，她說，姊姊若能當選，姊妹兩人可以中央與地方連線，服務將更周全更全面。

中央選委會昨天通過第9屆立法委員台中市第5選區缺額補選將於12月10日登記，明年元月26日投票。

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