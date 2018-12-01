UNFCCC相關會議將登場 英外交副部長挺台參與

2018-12-01 13:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約第24屆締約大會（COP24）12月將於波蘭登場。外交部今發布新聞稿表示，英國外交部亞太事務副部長Mark Field及英國商業、能源暨產業策略部主管能源暨潔淨成長副部長Claire Perry於國會答詢時，公開肯定台灣對抗氣候變遷的貢獻，並挺台參與相關國際組織，外交部對此表示感謝。

外交部今發布新聞稿表示，英國國會Scott Mann下議員及George Howarth下議員日前在國會提出質詢，要求政府就台英氣候變遷合作，以及台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約第24屆締約方大會」一事表達立場。

英國外交部Field副部長及商業、能源暨產業策略部Perry副部長先後於11月27日及29日答覆時，肯定台灣對抗氣候變遷所做的貢獻，並願與台灣密切合作，以及持續支持台灣參與聯合國相關組織會議。

外交部說，為因應全球氣候變遷的挑戰，台灣將持續與理念相近國家攜手合作，外交部與各駐外館處也將全力以赴，爭取國際社會支持我參與UNFCCC（聯合國氣候變化綱要公約）及相關會議。

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