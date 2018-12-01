小內閣遭諷淪派系酬庸 盧秀燕：批判的人自己要進步

2018-12-01 13:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕昨日公佈第一個入閣的新聞局長由吳皇昇出任，由於吳原任市議員顏莉敏市議會主任，引起網民質疑是選後派系酬庸分贓，甚至調侃顏清標是「顏市長」。盧秀燕受訪指出，選才是重用年輕人，用人適才適所標準不變，不問過去，只要表現好都該有機會，駁斥外界酸言酸語。

盧秀燕上午從豐原車站搭火車前往花博后里園區訪視前，受訪表示，此次市長選舉結果代表台中市民選擇已經超越傳統派系與黨派，盼批判她小內閣人事的朋友要能跟隨時代腳步，不要再用傳統舊的政治思維來看這件事情，批判的人自己要進步，要超越傳統政治，也要往前看。

盧秀燕說，這次選舉結果顯示市民會希望為台中市民選出最好的人才，不管這些人過去是誰的人，不管來自何處，不管他是攤販之子，或曾在哪裡任職，那都不重要，最重要的是適才適所，最重要的是未來的小內閣要對台中市的建設、發展、拚經濟與解決空污幫得上忙，這才是最重要。

盧秀燕強調，市長選舉台中市民已經超越過去傳統派系的思維，各方面考量都要超越這樣的思考，我們都應該要讓年輕人有出發的機會，只要表現好，都應該要有機會，請大家不要打壓年輕人。

另外，媒體詢問屬於台中藍營紅派前立委楊瓊瓔輔選有功，是否有機會成為副市長，盧秀燕則不回答，指稱人事有確定會跟大家報告。她也糾正媒體不該強調楊瓊瓔是「紅派」，盧秀燕說，楊瓊瓔跟她一樣經歷省議員跟立委，市民接納他們是因為對他們有理解，選戰過程舉步維艱，雖然一路以來的確有很多人企圖在他們身上貼標籤，但這次市長選舉結果，證明市民已經超越傳統政治思維，也希望大家思考這次六都的投票結果代表的意義，不該再用舊思維去看待人事安排。

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