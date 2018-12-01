林佳龍談敗選：民進黨誤判情勢 沒在關鍵時刻挽救

林佳龍指民進黨誤判時勢，中央及地方政策引反彈而不知。（記者蘇金鳳攝）

2018-12-01 12:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長林佳龍今天參加民進黨的選後檢討會，向支持者道歉，並表示一切敗選的責任，應由候選人承擔。他強調，這次選舉的失利是對民意反應不及，誤判情勢，未在關鍵時刻挽救，他也說，這4年來地方及中央2年各項的政策確實影響民意反彈，再透過公投將沈默及分散各角落的民意匯集起來，造成敗選。

民進黨中央今天在台中市舉行選後檢討座談，林佳龍在檢討前表示，這次的選舉，民進黨都想做對的事，但顯然沒有把事做對，當然投票率是關鍵，民眾對很多施政有意見的，便用選票表達意見，透過選票來表達反彈。

林佳龍表示，此次選舉，對民進黨施政有意見民眾，用選票表達意見，而長期支持民進黨則找不到投票的動力，一來一往之間，不止選輸且大敗，過去依著選舉去觀察民意的一些指標跟經驗顯然失靈，雖感受造勢場人多熱情，在車隊遊街支持者反應熱烈，而民意調查網路聲量也顯示不會大敗，但所有不利因素整個最後結合在一起，產生很大的雪崩效應。

林佳龍強調，地方及中央一起執政兩年多來，各項的政策確影響民意反彈，這些反彈分散在各角落，並沒有用民進黨熟悉的群眾抗議出現，但人民感受到施政權益受到影響，如年金改革、一例一休、同婚、空污、能源政策、老人健保配套不足等，這些不代表事情不應做，但可以做得更好，這些也許單獨來看是個別問題，但透過選舉尤其是併公投舉行，便把沈默、分散的民意匯整起來，而這些公投的議題，深自反省，中央並沒有很慎重對待，以為這只是個別議題，要尊重人民公投權利，醞釀近一年不滿，而隨著公投併大選舉行，再加上投票所發生的選務問題，更堅定反彈民眾的意志。

林佳龍表示，要虛心接受民意，要相應的回應，才能讓選民感受到民進黨的虛心檢討。

林佳龍表示，選後的後續還要配套，如同明天過後的大海嘯重建工程，要更艱辛，更如同電影亂世佳人女主角郝思嘉，在戰後勇敢在自己家中的莊園抓一把泥土，向天呼喊「我要重建家園」。

林佳龍強調，我們希望家園更好，政績還是有用，千萬不要誤解了人民選票所要表達訊息，要把事做對，如此人民會願意給民進黨再起的機會。

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